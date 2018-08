Para escapar da degola, Atlético-PR recebe o Grêmio reserva

Buscando uma sequência positiva dentro do Campeonato Brasileiro e contando com ajuda da tabela e do fator casa – serão três jogos em sequência na Arena da Baixada – o Atlético-PR recebe o Grêmio, neste sábado às 19 horas (horário de Brasília). Se os donos da casa ainda lutam contra a zona de rebaixamento, o Tricolor busca por pontos que o manteria próximo dos líderes da competição.

A semana foi tumultuada para o Furacão, que não conseguiu embarcar para encarar a Chapecoense em duas tentativas e teve seu jogo adiado. O tempo de descanso foi maior, mas também serviu para acumular os jogos para a sequência do próximo mês, que já seria marcado por uma verdadeira maratona.

O técnico Tiago Nunes, um dos responsáveis pela mudança de atitude do Rubro-Negro após parada para a Copa, Furacão, poderá contar com o mesmo time que venceu o Flamengo com uma grande atuação na Baixada. O zagueiro Paulo André e o atacante Marcelo Cirino são os únicos que seguem fora, vetados pelo departamento médico. Thiago Heleno participou dos treinos e poderá ficar como opção.

O goleiro Santos quer aproveitar o momento e os jogos na capital paranaense para embalar de vez, sempre respeitando os adversários, mas impondo o ritmo. “Nossa equipe precisa dessas vitórias dentro de casa”, destacou o camisa 1. “Nunca tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Ainda mais se tratando do Grêmio, que é uma equipe que joga junta há muito tempo”, avaliou.

Focado na disputa da Libertadores, o técnico Renato Portaluppi mandará um time totalmente reserva para o confronto deste final de semana diante do Furacão. Jael e André não viajaram com a delegação gremista e ficam treinando em Porto Alegre, visando o jogo de terça contra o Estudiantes.

Assim no ataque a função deve ser ocupada por Thonny Anderson. Recuperado de lesão, o zagueiro Bressan vai compor a defesa ao lado de Paulo Miranda. O último treino foi fechado e o comandante gremista mantém o mistério na escalação.

O Tricolor Gaúcho atualmente ocupa o quarto lugar no Brasileirão com 37 pontos. Mesmo com uma equipe de suplentes, o Grêmio não quer se distanciar dos primeiros colocados.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR X GRÊMIO

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data: 25 de agosto de 2018, sábado

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP)

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho (SP) e Bruno Salgado Rizo (SP)

ATLÉTICO-PR: Santos; Jonathan, Zé Ivaldo, Léo Pereira e Renan Lodi; Wellington, Lucho González e Raphael Veiga; Marcinho, Nikão e Pablo.

Técnico: Tiago Nunes

Grêmio: Paulo Victor, Léo Gomes, Paulo Miranda, Bressan e Marcelo Oliveira; Thaciano, Cícero, Marinho, Douglas e Alisson; Thonny Anderson.

Técnico: Renato Portaluppi