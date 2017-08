Luan destaca fortalecimento do Palmeiras antes de decisões

Os jogadores do Palmeiras se reapresentaram após a vitória sobre o Botafogo, por 2 a 1, na última quarta-feira. No CT palmeirense, os titulares do último jogo trabalharam na academia, enquanto os reservas foram ao gramado. O zagueiro Luan foi o escolhido para a entrevista coletiva, e destacou o crescimento do Verdão nas últimas partidas do Brasileirão.

“O grupo está se fortalecendo cada vez mais e o resultado aparece, sabemos que podemos dar mais. O grupo vai se tornando mais homogêneo. Muitos jogadores chegaram no meio do campeonato. O treinador vai vendo a forma que os jogadores gostam de atuar, nós também vemos como o treinador gosta de jogar. É com trabalho”, avaliou Luan.

Um dos principais jogadores da recente sequência palmeirense, Luan ainda não sabe se irá estar em campo na partida deste domingo, contra o Atlético Paranaense, no estádio Palestra Itália. O técnico Cuca não definiu o time que entra em campo, e pode poupar alguns atletas, visando a disputa da Copa Libertadores da América. Na quarta-feira, o Palmeiras tem a decisão das oitavas de final contra o Barcelona de Guaiaquil. No primeiro jogo, o Verdão foi derrotado por 1 a 0.

“Quero sempre estar jogando, ainda mais que eu fiquei muito tempo parado. Me sinto muito bem, não sei se o Cuca já definiu o time que joga domingo ou o de quarta. A gente quer sempre jogar. Um time cheio de grandes jogadores é assim, ninguém quer dar brecha”, acrescentou Luan.

Com três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, a última partida do primeiro turno da competição, neste domingo, pode fazer com que o clube se consolide como um dos principais concorrentes ao título. Atualmente na quarta posição, o Verdão recebe o Furacão, que briga para se afastas da zona de rebaixamento. Luan destacou a importância da partida.

“O Brasileirão tem muita coisa em jogo. Se a gente vence o Atlético-PR em casa terminamos com 35 pontos. Ano passado o Palmeiras foi campeão e virou o turno com 36. Nosso time não está tão mal assim”, finalizou o defensor.

* Especial para a Gazeta Esportiva