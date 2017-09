Mesmo com queda na Sul-Americana, torcida corintiana apoia jogadores

Eliminação do Corinthians é sinônimo de cobrança? Nada disso. Pelo menos, não nesta quinta-feira. A delegação corintiana desembarcou nesta tarde no Aeroporto de Guarulhos após cair nas oitavas da Copa Sul-Americana para o Racing, na última quarta. Apesar do acontecimento, a torcida que compareceu ao desembarque mostrou apoio aos jogadores.

Dezenas de torcedores estiveram no Aeroporto. Alguns com camisetas do clube, outros, apenas à espera de um autógrafo ou uma selfie. Sem cobranças ou manifestações, apenas palavras de incentivo foram ouvidas no saguão de Guarulhos.

O primeiro jogador corintiano a se apresentar foi o atacante Jô. Artilheiro do time na temporada, o centroavante foi expulso no final do empate por 0 a 0 com o Racing, e mesmo assim foi um dos mais assediados pela torcida. Sem se pronunciar, Jô atendeu os pedidos dos fãs.

O restante do elenco seguiu o atacante, e novamente uma enxurrada de flashes e selfies, abraços, autógrafos e rostos emocionados. De funcionários do Aeroporto a torcedores que vieram exclusivamente para encontrar seus ídolos. O goleiro Cássio foi tão assediado quanto Jô, e transpareceu estar mais tranquilo que o companheiro.

A torcida voltou a se inflamar quando Rodriguinho apareceu. O jogador foi expulso na Argentina após entrada dura em um adversário, e recebeu cartão vermelho direto, apenas dois minutos depois de entrar no lugar de Jadson, já no segundo tempo. Visivelmente abatido, o meio-campista rapidamente foi cercado por torcedores, e, calado, foi carregado por cerca de 20 corintianos até o Mosqueteiro, ônibus oficial do clube.

“Não é uma coisa que tem que ficar martelando, conversando. Foi uma fatalidade, aconteceu. Vida que segue. Sabemos o perfil do Rodriguinho, que não é um jogador que tem intensão de fazer isso”, disse Fagner sobre a expulsão de Rodriguinho.

Por fim, o atacante Romero e o técnico Fábio Carille foram assediados. O paraguaio, um dos mais queridos pela torcida, passou cerca de cinco minutos tirando fotos e assinando camisetas.

Apesar da eliminação, a torcida não protestou, e todos pareciam tranquilos quanto ao rumo do Corinthians na temporada. Campeão do Paulistão no primeiro semestre, a equipe ocupa a primeira posição do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos de diferença para o Grêmio, segundo colocado. No próximo domingo, o Timão enfrenta o São Paulo, em clássico estadual que acontece no estádio do Morumbi, às 11h00 (de Brasília). O Tricolor ocupa a zona de rebaixamento.

