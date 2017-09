Corinthians desembarca após eliminação e Fagner volta a criticar árbitro

O Corinthians desembarcou na tarde desta quinta-feira no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, trazendo na bagagem uma eliminação que ficou ‘entalada’ na garganta dos corintianos após o final da partida contra o Racing, da Argentina. O lateral direito Fagner, principal crítico do árbitro uruguaio Leodan González, foi escolhido para conversar com a imprensa. O jogador até tentou não comentar sobre a arbitragem, mas acabou retomando o assunto.

“(Não caímos) Nem tanto na pilha dos argentinos, mas na do que o arbitro criou. A gente sabe que quando joga fora de casa vai ser provocado e vai ter toda essa atmosfera adversa. Só que ela foi apimentada pelos erros que o árbitro foi cometendo durante o jogo, que naturalmente vai te tirando do sério. Você tenta se controlar, mas a cada erro vê que é nítida a intenção dele, e aí fica difícil”, disse Fagner, completando após ser questionado qual era a intenção do árbitro: “Aí vocês que interpretem”.

O Timão empatou com o Racing, na última quarta-feira, por 0 a 0, fora de casa. Com o resultado, o clube paulista foi eliminado da Copa Sul-Americana ainda nas oitavas de final, já que havia empatado por 1 a 1 o primeiro jogo, realizado na Arena Corinthians. O excesso de faltas não marcadas e de provocações dos argentinos irritou Fagner, que na saída de campo criticou a arbitragem e afirmou que os clubes brasileiros deveriam “se unir contra a Conmebol”. Visivelmente mais calmo, o lateral disse que estava de cabeça quente na saída de campo.

“Ali foi uma opinião minha depois do jogo, de cabeça quente. Não sou eu quem tem que determinar nada. A gente fica chateado pela maneira que o árbitro conduziu o jogo. Ficar dando faltinhas. Não quero entrar no mérito de cartão vermelho ou não, mas do jogo em si, que gera irritação. Ele acabou se tornando protagonista, de uma maneira negativa”, afirmou o jogador corintiano.

Precisando marcar gols, a equipe do técnico Fábio Carille não conseguiu furar a forte retranca imposta pelo Racing, e ainda acabou tendo dois jogadores expulsos no final da partida: Rodriguinho, que levou cartão vermelho direto após entrada dura em um adversário, e Jô, que levou dois amarelos.

Ao lado do goleiro Cássio e do atacante Romero, Jô e Rodriguinho foram os mais assediados pelos torcedores que compareceram ao Aeroporto. Os jogadores atenderam as dezenas de fãs, mas não se pronunciaram. Rodriguinho, inclusive, estava scom semblante abatido.

Fagner avaliou o duelo corintiano. “Vejo que o Corinthians fez uma boa partida, acho que só faltou ter mais agressividade. Fizemos uma partida consistente, não levamos sustos fora de casa. Mesmo com um jogador a menos nós lutamos, tentamos chegar ao gol”, acrescentou.

O Timão volta a campo no próximo domingo, em clássico paulista contra o São Paulo. A partida, válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece no estádio do Morumbi, às 11h00 (de Brasília), com torcida inteiramente são-paulina. O Corinthians é o líder do Brasileirão, com 53 pontos, enquanto o Tricolor ocupa a zona de rebaixamento.

* Especial para a Gazeta Esportiva