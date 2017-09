Maycon é denunciado pelo STJD por pisão em Petros no clássico

O Corinthians pode ter mais um desfalque por conta de problemas no clássico do último domingo, contra o São Paulo, em empate por 1 a 1 no Morumbi. Depois do volante Gabriel ter sido denunciado pelo gesto obsceno que fez no gol do Timão, Maycon também pode acabar punido.

Nesta quarta-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) anunciou que o camisa 8 será julgado no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que cita prática de ato desleal ou hostil, por ter pisado no volante Petros, do Tricolor.

De acordo com o órgão, a denúncia contra Maycon se deu após a análise de provas de vídeo. No lance, ocorrido durante a segunda etapa, o jogador são-paulino caiu próximo ao volante corintiano após sofrer falta. Com o pé direito, o alvinegro acertou o pulso esquerdo do rival, que inclusive reclamou da jogada após a partida.

Se for considerado culpado, o jovem de 20 anos pode pegar punição de um a três jogos. Caso Gabriel também receba gancho, o técnico Fábio Carille ficará sem sua dupla de volantes titulares. Como o julgamento é apenas na segunda-feira, dia 2 de outubro, ambos estão liberados para pegar o Cruzeiro no domingo, em Belo Horizonte.

Para completar os problemas extra-campo do Timão, a Conmebol também pode levar a julgamento o goleiro Walter, o volante Marciel, o meia Rodriguinho e o centroavante Kazim, por conta de irregularidades na partida contra o Racing, na Argentina, em duelo que eliminou os paulistas da Copa Sul-Americana.