Conmebol pode punir quatro corintianos após jogo em Avellaneda

A Conmebol pretende levar a julgamento quatro jogadores do Corinthians pela confusão que marcou a eliminação da equipe na Copa Sul-Americana. O goleiro Walter, o volante Marciel, o meia Rodriguinho e o centroavante Kazim terão que responder pelos seus atos no empate por 0 a 0 com o Racing, no Cilindro de Avellaneda.

Rodriguinho foi denunciado em função da falta dura que resultou na sua expulsão, menos de três minutos após substituir o também meia Jadson. O lance indignou os corintianos, para quem o árbitro uruguaio Leodan González não teria adotado o mesmo rigor nas jogadas violentas do adversário argentino.

Ao final da partida, então, os jogadores do Corinthians extravasaram a sua revolta contra a arbitragem. Walter será julgado pelos insultos que proferiu, enquanto Marciel e Kazim precisarão se defender de “conduta violenta”, pelo tumulto com os atletas do Racing

Rodriguinho poderá ser suspenso de competições organizadas da Conmebol por até três jogos. A pena de Walter é mais branda, de no máximo duas partidas. Já Marciel e Kazim correm o risco de virar desfalque em até quatro compromissos continentais do Corinthians, segundo o Uol.

O clube apresentará um recurso à denúncia até sexta-feira. Seja como for, Rodriguinho e Jô, que também foi expulso diante do Racing, já estão suspensos por uma partida.