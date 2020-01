Leilão funciona, Grêmio aumenta proposta e fica perto de anunciar Vanderlei, do Santos

O leilão de José Carlos Peres funcionou. Como a Gazeta Esportiva antecipou, o presidente do Santos entrou em contato com o Atlético-MG na última sexta-feira e disse ter encaminhado a ida de Vanderlei para Belo Horizonte. Dessa forma, o Grêmio aumentou a proposta.

Os gaúchos ofereceram R$ 3 milhões à vista pelos 40% dos direitos econômicos pertencentes ao Peixe e estão perto de fechar a contratação do goleiro. O avanço na negociação foi inicialmente publicado pelo Lance. Vanderlei conversou com Peres no CT Rei Pelé neste sábado e tem o “sim” do presidente.

Vanderlei recebe um dos maiores salários do elenco santista e tem contrato até dezembro – o Alvinegro tem apenas 40% dos direitos econômicos. Atlético-MG e Grêmio aceitaram pagar a compensação financeira. Pesa a favor do Tricolor o desejo do atleta.

Contratado pelo Santos em 2015, Vanderlei era titular absoluto até a temporada passada, quando o ex-técnico Jorge Sampaoli indicou Everson. O goleiro de 35 anos escolheu sair para voltar a atuar com frequência.