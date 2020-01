Presidente do Santos faz “leilão” por Vanderlei e liga para o Atlético-MG; Grêmio aguarda

José Carlos Peres faz uma espécie de leilão no mercado por Vanderlei. O presidente do Santos ligou para o Atlético-MG na última quinta-feira, durante reunião com o goleiro.

O Grêmio tem negociação avançada por Vanderlei e aguarda pelo desfecho do caso. Peres chegou a dizer durante esse papo que o Galo era o caminho provável pois pagaria mais, mas o Tricolor está na frente por ser o desejo do camisa 1. Procurado pela reportagem, o presidente não atendeu nem respondeu às mensagens.

“Precisamos da confirmação do Santos para sabermos se aceitou uma ou as duas (propostas) para poder tomar a decisão! Então estamos nesta etapa final para poder evoluir da nossa parte. Eu não estava presente (na reunião). Por isso não posso confirmar. O que sei é que o Santos falou com o Galo”, disse o empresário de Vanderlei, Carlos Eduardo Guimarães, à Gazeta Esportiva.

Vanderlei recebe um dos maiores salários do elenco santista e tem contrato até dezembro – o Peixe tem apenas 40% dos direitos econômicos. Atlético-MG e Grêmio aceitam pagar uma compensação financeira. O Alvinegro quer pelo menos R$ 1 milhão e tentará jogador(es) em troca.

Contratado pelo Santos em 2015, Vanderlei era titular absoluto até a temporada passada, quando o ex-técnico Jorge Sampaoli indicou Everson. O goleiro de 35 anos pretende sair para voltar a atuar com frequência.