Gerente do Corinthians não descarta Zeca, mas Carille vê atleta na Europa

O imbróglio envolvendo o lateral esquerdo Zeca e o Santos, que eclodiu na noite da última quinta-feira, já está sendo monitorado pelo Corinthians. Mesmo assegurando que não fez qualquer contato pelo jogador, o gerente de futebol do clube do Parque São Jorge, Alessandro, reconheceu que pode ir atrás do defensor do rival caso sua saída da Vila Belmiro se confirme até o final da temporada.

“É impossível dizer que não (há interesse). Um atleta como o Zeca, de potencial, qualificado, de altíssimo nível, eu jamais posso ignorar que um atleta desse vista a camisa do Corinthians”, avaliou o dirigente, em entrevista concedida à ESPN, procurando manter a cordialidade com a direção santista.

“Mas a gente respeita muito o que está vigente hoje, que é o compromisso dele com o Santos. Não temos nenhum tipo de contato neste momento para saber o que está acontecendo, respeitamos todo o contato e a relação que ele tem com o Santos. Mas eu jamais poderia ignorar o fato de ter um atleta tão competente no futuro como o Zeca”, continuou Alessandro.

Diretamente envolvido na indicação de nomes e busca de atletas para o ano que vem, o técnico Fábio Carille chegou até a analisar como poderia utilizar o atleta do Peixe. Depois, porém, reconheceu que o provável destino do atleta deve ser o futebol europeu, principalmente pela briga na Justiça.

“Me falaram hoje (sexta) de manhã sobre isso, na busca pela rescisão. Nenhuma equipe pode se desfazer de qualidade, um cara que pode jogar nas duas laterais. Mas creio que, para estar tentando algo assim, é porque deve estar indo para fora do país. Mas eu vi e de qualidade ninguém pode se desfazer”, concluiu.