Gallo relaciona 23 jogadores para confronto com o Vasco

O Vitória finalizou a preparação para a partida desta quarta-feira, contra o Vasco. O duelo acontece às 21h45 (de Brasília), no estádio Barradão. Jogando em seu domínio, o Vitória venceu apenas uma partida no Campeonato Brasileiro.

Para tentar buscar a segunda vitória no Barradão, Gallo relacionou 23 jogadores para encarar o Vasco. A principal novidade foi o retorno do volante Bruno Ramires, que se recuperou de cirurgia na coxa e está à disposição do técnico Alexandre Gallo.

O jogador pode ser utilizado pelo treinador na vaga do capitão Willian Farias, que sofreu contusão no joelho e desfalca a equipe.

Em seis partidas realizadas em casa, o Vitória venceu apenas uma, contra o Atlético Mineiro. O clube baiano soma três derrotas, para Santos (2 a 0), Corinthians (1 a 0) e Coritiba (1 a 0), além de dois empates, para Bahia, sem gols, e para o Botafogo, pelo placar de 2 a 2.

Confira os relacionados para o jogo desta quarta-feira:

Goleiros

Fernando Miguel e Caique

Laterais

Leandro Salino, Thallyson, Patric e Geferson

Zagueiros

Alan Costa, Renê Santos, Kanu, Ramon e Fred

Volantes

Bruno Ramires e Uillian Correia

Meias

Cleiton Xavier, Carlos Eduardo, Jhemerson e Yago

Atacantes

Paulinho, Júnior, Rafaelson, Neilton, David e André Lima