CBF altera o horário de partida entre Fluminense e São Paulo pelo Brasileirão

A Confederação Brasileira de futebol alterou nesta segunda-feira o horário do jogo entre Fluminense e São Paulo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que inicialmente seria disputada no sábado, às 20h30 (de Brasília), passou para 19h (de Brasília) do mesmo dia.
Atenção, Tricolor! A partida contra o São Paulo, no próximo sábado (16), pelo Brasileirão, que estava marcada para as 20h30 foi antecipada para às 19h do mesmo dia.
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— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 11, 2026
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Duelo de G4
Separados por apenas três pontos na tabela, Fluminense e São Paulo ocupam respectivamente a terceira e a quarta colocação. Na última rodada, o time carioca ficou no empate em 2 a 2 contra o Vitória, no Maracanã, enquanto o São Paulo foi derrotado no 'Majestoso' pelo rival Corinthians, por 3 a 2, na Neo Química Arena. Caso vença, o Tricolor Paulista passa o Fluminense na tabela e assume a terceira posição, enquanto o Tricolor Carioca luta para se manter na cola de Palmeiras, líder com 34 pontos, e Flamengo, vice com 30 e um jogo a menos.
Compromissos pela Copa do Brasil
Fluminense
⚔️ Jogo: Fluminense x Operário
🏆 Competição: Copa do Brasil - Quinta fase
📅 Data: 12 de maio de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
São Paulo
⚔️ Jogo: Juventude x São Paulo
🏆 Competição: Copa do Brasil - Quinta fase
📅 Data: 13 de maio de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)