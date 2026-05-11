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CBF altera o horário de partida entre Fluminense e São Paulo pelo Brasileirão

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Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 11/05/2026 às 20:30

A Confederação Brasileira de futebol alterou nesta segunda-feira o horário do jogo entre Fluminense e São Paulo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que inicialmente seria disputada no sábado, às 20h30 (de Brasília), passou para 19h (de Brasília) do mesmo dia.

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Duelo de G4

Separados por apenas três pontos na tabela, Fluminense e São Paulo ocupam respectivamente a terceira e a quarta colocação. Na última rodada, o time carioca ficou no empate em 2 a 2 contra o Vitória, no Maracanã, enquanto o São Paulo foi derrotado no 'Majestoso' pelo rival Corinthians, por 3 a 2, na Neo Química Arena. Caso vença, o Tricolor Paulista passa o Fluminense na tabela e assume a terceira posição, enquanto o Tricolor Carioca luta para se manter na cola de Palmeiras, líder com 34 pontos, e Flamengo, vice com 30 e um jogo a menos.

Compromissos pela Copa do Brasil

Fluminense

⚔️ Jogo: Fluminense x Operário
🏆 Competição: Copa do Brasil - Quinta fase
📅 Data: 12 de maio de 2026 (terça-feira)
Horário: 21h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

São Paulo

⚔️ Jogo: Juventude x São Paulo
🏆 Competição: Copa do Brasil - Quinta fase
📅 Data: 13 de maio de 2026 (quarta-feira)
Horário: 19h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

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