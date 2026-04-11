Fluminense x Flamengo pelo Brasileiro: veja prováveis escalações e onde assistir

Neste domingo, Fluminense e Flamengo se enfrentam pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado no Estádio do Maracanã, a partir das 18h (de Brasília).

Onde assistir Fluminense x Flamengo?

O jogo terá transmissão do Premiere.

Posições da tabela

Com 20 pontos, o Fluminense é o terceiro colocado do Brasileirão. O Tricolor da Laranjeiras chega para o clássico sem perder há três partidas. Com uma partida a menos, o Flamengo ocupa a quarta posição do campeonato, com 17 pontos somados.

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Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules e Martinelli; Canobbio, Lucho Acosta e Savarino; Castillo.

Técnico: Luís Zubeldia

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Ewertton Araújo e Lucas Paquetá; Carrascal, Arrascaeta e Samuel Lino; Pedro.

Técnico: Leonardo Jardim

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Boschilia (PR)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Ficha Técnica

Confronto: Fluminense x Flamengo

Competição: Campeonato Brasileiro - 11ª Rodada

Data e horário: Domingo, 12 de abril de 2026, às 18h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Premiere