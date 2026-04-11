Fluminense x Flamengo pelo Brasileiro: veja prováveis escalações e onde assistir

Neste domingo, Fluminense e Flamengo se enfrentam pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado no Estádio do Maracanã, a partir das 18h (de Brasília).
Sábado tem Fla-Flu no Maraca! VAMOS, TRICOLOR! 🇭🇺
Tem check-in aberto para @SocioDoFlu >> https://t.co/1evH5Ivg7u pic.twitter.com/J9cjHgZF2g
— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 8, 2026
Onde assistir Fluminense x Flamengo?
O jogo terá transmissão do Premiere.
Posições da tabela
Com 20 pontos, o Fluminense é o terceiro colocado do Brasileirão. O Tricolor da Laranjeiras chega para o clássico sem perder há três partidas. Com uma partida a menos, o Flamengo ocupa a quarta posição do campeonato, com 17 pontos somados.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Prováveis escalações
Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules e Martinelli; Canobbio, Lucho Acosta e Savarino; Castillo.
Técnico: Luís Zubeldia
Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Ewertton Araújo e Lucas Paquetá; Carrascal, Arrascaeta e Samuel Lino; Pedro.
Técnico: Leonardo Jardim
Arbitragem
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Boschilia (PR)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Ficha Técnica
Confronto: Fluminense x Flamengo
Competição: Campeonato Brasileiro - 11ª Rodada
Data e horário: Domingo, 12 de abril de 2026, às 18h (de Brasília)
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Transmissão: Premiere