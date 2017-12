Flu abre mão de Henrique, e Corinthians busca acordo pelo zagueiro

Ainda em busca de um zagueiro para repor a saída de Pablo, o Corinthians recebeu uma boa notícia nesta quinta-feira. Em meio a uma reformulação de todo o seu departamento de futebol, o Fluminense comunicou o zagueiro Henrique que ele não se encaixa mais nos planos para a próxima temporada, abrindo caminho para o Alvinegro buscar um acerto.

O jogador já foi bastante elogiado pelo próprio técnico Fábio Carille antes do término da temporada e a diretoria esperava uma definição do Flu sobre o futuro do atleta para buscar um acerto. Com a liberação do jogador, que tem contrato com os cariocas até o final de 2018, é improvável que o time das Laranjeiras imponha algum empecilho para a transação.

O grande problema seria encaixar o salário do atleta na folha salarial corintiana. Segundo apurou a Gazeta Esportiva, é possível que o Timão tente um empréstimo até o final do contrato de Henrique, assumindo a maior parte dos vencimentos, ou que peça uma rescisão amigável entre o defensor e os tricolores, podendo reajustar o valor em um acordo próprio.

Visto como um atleta experiente e que chegaria para formar a dupla de zaga ao lado de Balbuena, tirando a pressão dos jovens Pedro Henrique e Léo Santos. A princípio, o treinador não quer fazer outra “aposta”, como ocorreu com Pablo neste ano, porque considera o momento da equipe muito diferente com relação àquele em que assumiu o cargo.

De acordo com o comandante, a necessidade atual do Alvinegro, campeão brasileiro e com uma Libertadores da América para disputar, demanda um nome consolidado no cenário nacional. Além dele, é possível que um novo nome seja contratado para evitar situações como as vividas no meio do Brasileiro, quando apenas dois zagueiros estavam à disposição.

Com reapresentação marcada para o dia 3 de janeiro, o Timão só oficializou a chegada de Júnior Dutra até este momento. Apalavrada com o volante Renê Júnior, a diretoria espera anunciar ao menos outros quatro reforços antes da viagem para os Estados Unidos, onde o time disputará a Copa Flórida, nos dias 10 e 13 de janeiro.