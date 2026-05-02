Flamengo x Vasco pelo Brasileirão: veja prováveis escalações e onde assistir

Neste domingo, Flamengo e Vasco se enfrentam pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado no Maracanã, a partir das 16h (de Brasília).

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Onde assistir Flamengo x Vasco?

O clássico carioca terá transmissão da TV Globo, GE TV e Premiere.

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Como chegam?

O Flamengo chega para a partida com uma sequência de quatro vitórias consecutivas. O Rubro-Negro ocupa a segunda colocação, com 26 pontos, seis a menos que o líder Palmeiras - com um jogo a menos. Já o Vasco está na décima posição, com 16 pontos nas 13 partidas disputadas.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo e Alex Sandro; Jorginho e Evertton Araújo; Gonzalo Plata, Luiz Araújo e Samuel Lino; Pedro.

Técnico: Leonardo Jardim

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Lucas Piton; Tchê Tchê, Cauan Barros e Hugo Moura; Rojas, David e Andrés Gómes.

Técnico: Renato Gaúcho

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Ficha Técnica

Confronto: Flamengo x Vasco

Competição: Campeonato Brasileiro (14ª Rodada)

Data e horário: Domingo, 03 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: TV Globo, GE TV e Premiere