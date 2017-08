Felipe Melo treina separado e afirma: “Sozinho nunca, sempre com Deus”

Na última terça-feira, o diretor de futebol Alexandre informou que o volante Felipe Melo não jogaria mais no Palmeiras. Após a decisão, o jogador de 34 anos passou a treinar separado do elenco comandado por Cuca.

Em seu Instagram, Felipe Melo postou um vídeo dele entrando em um dos campos da Academia de Futebol, que estava sem ninguém, nesta quarta-feira e o meio-campista afirmou: “Vamos trabalhar. Sozinho nunca, sempre com Deus”.

Esta é a segunda vez que o volante treina separado do elenco Palmeiras, que tem como próximo adversário o Botafogo, no Estádio Nílton Santos, na quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ao longo de sua passagem pelo Verdão, Felipe Melo se envolveu em diversas polêmicas. Nas mais recentes, ele criticou o treinador Cuca após a eliminação para o Cruzeiro na Copa do Brasil e voltou a falar mal do comandante do alviverde em áudio vazado na segunda-feira.