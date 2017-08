Estatísticas tornam goleada do Palmeiras incontestável

Os números não mentem. O Palmeiras teve uma atuação neste domingo, no clássico contra o São Paulo, para afastar a tal crise pela qual o elenco atravessava nos últimos dias. Pressionado desde a eliminação na Libertadores, o Verdão teve certas dificuldades no primeiro tempo diante do Tricolor, mas se superou na etapa complementar para não só conquistar mais três pontos no Campeonato Brasileiro, mas também aplicar nova goleada no rival e manter a freguesia do Tricolor no Palestra Itália.

O Palmeiras foi quem teve a posse de bola durante a maior parte do jogo. Embora o São Paulo tenha alternado o domínio no segundo tempo, os donos da casa saíram de campo com 54% de posse de bola.

O time do técnico Cuca também levou vantagem nas finalizações. No total, foram 24 arremates alviverdes, sendo dez no gol, contra apenas nove do Tricolor no geral. A boa média de acerto nos passes do Palmeiras foi outro fator que chamou a atenção. Foram 423 passes certos, contra 293 dos visitantes.

Mas não é através apenas de finalizações e passes certos que um time vence um clássico. O Palmeiras conseguiu ter estabilidade também na parte defensiva, embora ambas as zagas tenham cometido erros ao longo dos 90 minutos. O Verdão efetuou 22 desarmes, enquanto o São Paulo roubou apenas dez bolas.