Escolhido para levantar a taça, Cássio afirma estar vivendo melhor ano da carreira

A conquista do Campeonato Brasileiro pelo Corinthians já está confirmada desde a última quarta-feira, quando a equipe derrotou o Fluminense pelo placar de 3 a 1. No entanto, a taça do do torneio só será entregue aos jogadores no próximo domingo, após a partida diante do Atlético Mineiro no estádio de Itaquera. O responsável pelo momento simbólico será o goleiro Cássio, que se mostrou bastante feliz com a oportunidade, apesar de relembrar da importância de seus companheiros de equipe.

“Muito feliz. O mais importante é o título, isso tem que vir em primeiro lugar. Qualquer jogador que levantasse a taça seria merecedor. Mas agora passa um filme desde que eu cheguei no Corinthians. O que a gente trabalhou esse ano. Acho que os dois títulos desse ano foram frutos do trabalho. O ato de levantar a taça me deixa muito feliz, mas o grupo inteiro tem uma enorme importância no título, mas levantar a taça é uma oportunidade para poucos e eu poder fazer parte disso é muito importante e gratificante”, afirmou o goleiro.

O fato de ser o escolhido para erguer a taça da conquista do torneio nacional coroa uma temporada muito bom do arqueiro de 30 anos. Além do título brasileiro, o arqueiro se consagrou campeão paulista pelo clube e tem conseguido chamar a atenção do técnico Tite e ser nome frequente nas convocações a menos de um ano para a próxima Copa do Mundo.

“Acho que foi minha melhor temporada sim. Em termos de regularidade, além dos títulos, comecei a desempenhar as coisas de uma nova maneira, com novos hábitos e acho que a minha experiência pelas outras temporadas fazem com que cada a gente vá evoluindo e melhorando sempre”, declarou.

Apesar do relaxamento natural após a confirmação do título, o goleiro não deixou de lembrar das duas últimas rodadas restantes do torneio e declarou foco máximo nestes duelos antes do descanso do final da temporada.

“Mesmo com o título confirmado temos que treinar o máximo e respeitar os outras equipes e nós próprios. Temos que treinar da mesma maneira, fazer a nossa parte. Ainda temos duas partidas, e pretendo jogá-las para terminar bem o ano. Pensar em descanso só depois disso”, avaliou o arqueiro.

Destes dois próximos adversários, o primeiro deles é o Atlético Mineiro, que ainda sonha com uma vaga na Copa Libertadores da próxima temporada. A partida está marcada para o próximo domingo, às 17h (de Brasília), no estádio de Itaquera. Na última rodada, o Timão encara o Sport, em Recife.

Especial para a Gazeta Esportiva*