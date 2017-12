Dorival Júnior faz projeções sobre elenco do São Paulo para 2018

2018 já começou para o São Paulo. Livre de qualquer chance de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, com a classificação garantida para a Copa Sul-Americana do ano que vem e com probabilidades mínimas de conquistar uma vaga para a Libertadores, o panorama tricolor, de certa maneira definido, permite que o treinador do clube, Dorival Júnior, já faça projeções para a próxima temporada.

Questionado sobre um possível aumento da lista de dispensa da equipe, que conta com as saídas certas de Gilberto, Marcinho e Denilson, além das chances de Renan Ribeiro, Denis e Buffarini também deixarem o Tricolor, Dorival foi enfático.

“Aumentar (a lista de dispensa) muito não. É natural que ainda uma ou outra situação será analisada. Acho que cada um tem uma situação especifica. Temos garotos promissores na base e precisam de uma oportunidade”, explicou o técnico.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Além disso, o comandante são-paulino não negou a necessidade de reforços para compor o elenco, mas destacou que contratar jogadores não é uma prioridade, e sim, o pagamento em dia aos atletas. Dorival ainda reafirmou e constatou a qualidade das categorias de base do Tricolor, como já havia feito anteriormente.

“O São Paulo precisa de alguns nomes. Caso possa ir ao mercado, ótimo. Senão, vou trabalhar para encontrar alternativas. Não exijo contratações, quero que o clube tenha condições de manter os salários em dia e dar as melhores condições de trabalho aos atletas”, contou.

“Acrescentar um ou outro atleta seria muito importante, e que cheguem em condições de brigar por posições e atuar. Mas a base é o caminho correto, tudo vai acontecer sobre o caminho que seguirmos”, completou.

Na última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebe o Bahia, às 17h00 (horário de Brasília) deste domingo, em pleno Morumbi. Mesmo precisando de uma combinação de resultados improvável, a equipe tricolor ainda conta com chances de alcançar uma vaga na Libertadores do ano que vem.