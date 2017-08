Cueva lamenta falta de sorte e desabafa: “A ansiedade te faz cometer erros”

A derrota para o Coritiba na última quinta-feira, em pleno Morumbi, ainda repercute no Centro de Treinamento do São Paulo. O clube se reapresentou nesta sexta-feira e o meio-campista Cueva concedeu entrevista coletiva depois de realizar trabalho físico na academia e na piscina. O jogador lamentou o resultado apresentado contra o Coxa e falou sobre a ansiedade do grupo são-paulino.

“É algo para se analisar. Lógico que a ansiedade te faz cometer erros. Nos contrataram para dar o melhor pelo São Paulo. Vários fatores te fazem cometer erros em um jogo. Erros que ocorrem rapidamente”, afirmou o peruano.

O São Paulo chegou a desperdiçar boas chances de gol, principalmente no primeiro tempo, e acabou derrotado por 2 a 1 pelo adversário curitibano. Cueva, um dos principais jogadores do Tricolor e titular absoluto do técnico Dorival Junior, comentou sobre o emocional do clube um dia após a dolorosa derrota.

“A sorte, às vezes, não nos acompanha. Estamos confiantes, mas não vou negar que perder ontem (quinta) nos afetou. Afeta muito, mas estamos confiantes e unidos, o que é importante. Estamos trabalhando para estarmos tranquilos”, acrescentou o meia.

O peruano, principal armador da equipe são-paulina, foi sereno em suas declarações e fez uma ‘auto-crítica’. “Lógico que meu nível caiu. Não vou negar. Acontece com todo jogador. Nada influi em meu rendimento profissional, transferências, nada. Sou homem para sair disso”, disse.

Cueva e seus companheiros voltam a campo neste domingo. Com poucos dias para trabalhar, o Tricolor enfrenta o Bahia, adversário direto na briga contra o rebaixamento, na arena Fonte Nova, às 16h00 (de Brasília). A partida é a última do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e, caso vença, o clube do Morumbi pode voltar a deixar a incomoda zona da degola.

* Especial para a Gazeta Esportiva