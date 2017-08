Corinthians retoma conversas por Pablo e pode ter novo zagueiro

O Corinthians retomou as conversas com o empresário do zagueiro Pablo, Fernando César, que havia suspendido as tratativas na semana passada. De acordo com o diretor de futebol, Flávio Adauto, o agente do atleta se precipitou ao reclamar do Alvinegro, que teria mudado um acordo antigo de valores a pagar, mas nada disso irá atrapalhar a contratação em definitivo do camisa 3.

“Conversamos bastante e temos uma posição definida do Corinthians: a gente queria, quer e vai ter o Pablo. Dentro das condições que o Corinthians pode fazer, sem aceitar faca no pescoço, nenhuma pressão. Com o Bordeaux está praticamente tudo acertado, Corinthians assinou, resolveu tudo com eles”, disse o dirigente, que vê no período sem jogos até o dia 19 um bom momento para deixar tudo certo.

“Agora em relação ao contrato são detalhes que serão definidos ao longo desta semana que entra e temos 14 dias sem jogos, não vai ter problema nenhum. Nós nos alteramos um pouquinho quando imaginaram o Corinthians refém, e o Corinthians não fica refém de ninguém, nem de dirigente, nem de jogador”, continuou Adauto, ainda incomodado com as palavras de Fernando César.

“Precipitação. Não falamos em momento algum, o que ele reivindicou é outra coisa. No momento em que imaginou que fôssemos fazer loucura em razão de pressão não vamos fazer. Não houve falha do Corinthians. Quem disser que o Corinthians prometeu e não cumpriu está mentindo”, avaliou.

Com os números do negócio praticamente definidos, resta ao Alvinegro assegurar ao empresário que pagará as luvas estabelecidas em contrato independentemente do rumo que a diretoria tomar após a eleição, marcada para fevereiro do ano que vem. Com otimismo de ambos os lados, Pablo assinaria contrato até o final de 2021.

Paralelamente, o Timão conduz ainda a negociação por Émerson Santos, jogador do Botafogo. A ideia da cúpula alvinegra é avançar nas operação nesta semana, com uma reunião no Rio de Janeiro para definir uma compensação aos cariocas para a liberação imediata do zagueiro.

Para que isso aconteça, o clube do Parque São Jorge estuda liberar algum atleta emprestado no momento ou deixar o Fogão manter uma porcentagem dos direitos federativos do atleta, que se perderia caso ele saísse ao final do seu contrato, em dezembro deste ano.