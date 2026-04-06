Corinthians perde do Inter, fica colado no Z4 e demite Dorival Júnior

O técnico Dorival Júnior foi demitido do Corinthians após o Timão perder para o Internacional por 1 a 0 neste domingo, na Neo Química Arena, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, no que era um compromisso decisivo para seu futuro no comando da equipe. Bernabei marcou o gol que selou a derrota alvinegra e deixou o clube paulista próximo do Z4.
Memphis na Arena
Em recuperação de um estiramento no músculo anterior da coxa direita, Memphis Depay retornou ao Brasil no último sábado após iniciar tratamento na Holanda. O camisa 10 chegou de helicóptero à Neo Química Arena e acompanhou o aquecimento dos companheiros no gramado. Posteriormente, assistiu ao jogo em um camarote no estádio ao lado de Gui Negão, também lesionado.
Situação na tabela
O resultado foi péssimo para o Corinthians, que viu o jejum de vitórias aumentar para nove jogos, com quatro derrotas e cinco empates no recorte. O Timão ainda caiu posições na tabela e se aproximou da zona de rebaixamento. A equipe alvinegra aparece na 16ª colocação, com 10 pontos - tem dois a mais que a Chapecoense, que abre o Z4.
Do outro lado, o Internacional subiu na tabela e pulou para o 13º lugar, alcançando os 12 pontos e somando o quarto jogo de invencibilidade, com três vitórias e um empate.
FICHA TÉCNICA
⚫⚪ CORINTHIANS 0 x 1 INTERNACIONAL 🔴⚪
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro (décima rodada)
🏟️ Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📅 Data: 05 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
👥 Público: 32.437 pessoas
💰 Renda: R$ 2.171.746,00
🟨 Cartões amarelos: Lingard e André Ramalho (Corinthians) / Carbonero, Vitinho e Victor Gabriel (Internacional)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
GOL
- ⚽ Bernabei, aos 32' do 2ºT (Internacional)
Escalações
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho (Dieguinho), Gustavo Henrique, André Ramalho e Angileri; Raniele (Pedro Raul), Matheus Pereira (Garro), André e Bidon (Zakaria Labyad); Lingard (Vitinho) e Yuri Alberto.
Técnico: Dorival Júnior
INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes (Aguirre), Mercado, Victor Gabriel, Matheus Bahia e Bernabei; Villagra e Paulinho (Bruno Henrique); Vitinho (Juninho), Carbonero (Thiago Maia) e Borré (Alerrandro).
Técnico: Paulo Pezzolano
Fim de jogo.
— Corinthians (@Corinthians) April 6, 2026
Como foi o jogo?
A primeira tentativa veio do Corinthians. Angileri recebeu de André Ramalho e buscou o cruzamento para dentro da área. A bola tomou curva e quase acertou o gol, mas foi para fora. Com 25 minutos, Matheuzinho cobrou escanteio e Raniele cabeceou, mas mandou para fora.
Aos 29 minutos, o Inter chegou com perigo. Carbonero recebeu do lado direito e cruzou rasteiro para trás. A zaga do Corinthians não afastou e Bernabei finalizou de primeira para defesa de Hugo Souza. Depois do lance, o impedimento foi marcado. Com 39 minutos, Matheuzinho cruzou bola na segunda trave e Raniele cabeceou nas mãos de Rochet.
Segundo tempo
Com 10 minutos de jogo, Bruno Gomes cobrou falta para dentro da área e Borré subiu de cabeça, mas entregou nas mãos de Hugo Souza. Três minutos depois, Garro foi derrubado perto da intermediária, cobrou falta direto para o gol e Rochet encaixou. Aos 17 minutos, Angileri cruzou para dentro da pequena área. Yuri Alberto chegava para finalizar, mas a zaga do Inter mandou para escanteio.
Aos 18 minutos, o Corinthians teve a melhor chance do jogo. Angileri inverteu o jogo para André Ramalho, que escorou para Gustavo Henrique. O zagueiro dominou e finalizou, mas não pegou bem na bola e chutou para fora.
Foi aos 32 minutos que o Internacional abriu o placar. Vitinho acionou Bernabei. O argentino recebeu, avançou com a bola, cortou para o meio e finalizou forte da entrada da área, superando Hugo Souza. O Corinthians teve a chance de deixar tudo igual com 36 minutos. Zakaria cruzou, Yuri furou e Vitinho chegou batendo de primeira na segunda trave, mas acertou a rede pelo lado de fora.
Próximos jogos das equipes
⚫⚪ CORINTHIANS
- Platense-ARG x Corinthians (primeira rodada da Libertadores)
- Data e horário: 09/04 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)
- Local: Estádio Ciudad de Vicente Lopez, em Buenos Aires (Argentina)
🔴⚪ INTERNACIONAL
- Internacional x Grêmio (11ª rodada do Brasileirão)
- Data e horário: 11/04 (sábado), às 20h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)