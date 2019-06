Corinthians finaliza só uma vez e é massacrado pelo Santos nos números

Confira este e outros vídeos em

O filme foi o mesmo do jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista, só que desta vez a partida era válida pelo Brasileirão 2019. O Santos dominou completamente o Corinthians na vitória por 1 a 0 da noite desta quarta-feira na Vila Belmiro. As estatísticas foram totalmente favoráveis ao time da Baixada.

As finalizações provam a superioridade santista. Foram 11 finalizações da equipe de Jorge Sampaoli, sendo que 5 delas foram na direção da meta do goleiro Walter. O Corinthians teve 1 arremate no jogo, sendo que não foi no alvo.

Na posse de bola, domínio do Santos por 53% a 47%. Substituto de Cássio, o goleiro Walter fez três intervenções decisivas durante o jogo, evitando uma diferença maior em favor dos donos da casa.