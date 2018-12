Corinthians avança por Sornoza e depende de atletas para acerto

O Corinthians avançou na tratativa para contratar o meia Sornoza e ficou perto de acertar o reforço do meia para a próxima temporada. Com salário e tempo de contratos praticamente arredondados, o clube sinalizou positivamente com o pedido de R$ 10 milhões por 50% dos direitos econômicos do jogador, mais uma parcela restante do pagamento dos cariocas ao Independiente del Valle, do Equador, dono da outra metade dos direitos. A definição depende agora do acerto de dois jogadores incluídos no negócio.

O primeiro deles é o lateral esquerdo Moisés, que foi cedido ao Botafogo na última temporada e demonstrou ao Timão vontade de permanecer em General Severiano. Convencido nos últimos dias de que pode ter ainda mais espaço no Fluminense, o jogador deve ser emprestado até dezembro, quando termina o seu vínculo. Depois disso, fica livre para assinar com qualquer outra equipe.

A outra ideia era envolver o meia Marquinhos Gabriel, conforme disse o próprio gerente de futebol do Flu, Paulo Angioni. O problema para os cariocas foi que, depois de um aberto interesse do Grêmio, o atleta viu com bons olhos a possibilidade de se mudar para Porto Alegre, onde jogaria a Copa Libertadores da América e teria um time já montado para se destacar.

Como o vínculo de Marquinhos Gabriel vai até maio de 2020 e ele agrada ao Al-Nasr, clube ao qual está emprestado até o meio do ano, existe ainda a possibilidade de compra tanto pelos árabes quanto pelos gaúchos. Sem dinheiro para investimentos, o Fluminense ficou para trás na disputa.

Há outros nomes que os tricolores podem pedir para o Timão caso haja interesse, como o meia Giovanni Augusto e o volante Jean. O problema, atualmente, é o caos administrativo pelo qual passa o clube das Laranjeiras, com possibilidade de renúncia do presidente. Esse contexto atrasa a contratação de um novo treinador e, consequentemente, a montagem do elenco.

Sem pressa para o negócio, já que Sornoza chega para um setor no qual o Timão se considera bem servido, o clube do Parque São Jorge espera pela definição e assegura estar tranquilo quanto ao tema. A ideia é que o elenco esteja todo presente já na reapresentação, marcada para o dia 3 de janeiro, no CT Joaquim Grava.