Com um a mais, Vitória goleia Coritiba e respira no Brasileirão

O Vitória voltou a vencer no Campeonato Brasileiro na noite deste sábado, pela 14ª rodada. No Barradão, após dois jogos de jejum, o time baiano ganhou por 4 a 1 do Coritiba e respirou na luta para se afastar da zona do rebaixamento.

Situação da tabela

Com a goleada, o Vitória subiu para a oitava posição, com 18 pontos. O Coritiba, por sua vez, segue em sétimo lugar, com 19.

📋 Resumo do jogo

🔴⚫ VITÓRIA 4 x 1 CORITIBA🟢⚪

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro (14ª rodada)

🏟️ Local: Barradão, em Salvador (BA)

📅 Data: 02 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: às 18h30 (de Brasília)

🟨 Cartões amarelos: Zé Vitor e Matheuzinho (Vitória); Thiago Santos (Coritiba)

🟥 Cartões vermelhos: Tiago Cóser (Coritiba).

Arbitragem

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Rafael Rodrigo Klein (RS) Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

Bruno Raphael Pires (GO) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS) VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Gols

⚽ Renê, aos 14' do 1ºT (Vitória)

⚽ Zé Vitor, aos 27' do 1ºT (Vitória)

⚽ Pedro Rocha, aos 47' do 1ºT (Coritiba)

⚽ Tarzia, aos 9' do 2ºT (Vitória)

⚽ Erick, aos 17' do 2ºT (Vitória)

🔴⚫ Vitória

Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá (Neris), Luan Cândido e Ramon; Caíque (Ronald Lopes), Zé Vitor (Edenílson) e Emmanuel Martínez; Erick (Marinho), Renê e Matheuzinho (Tarzia)

Técnico: Jair Ventura

🟢⚪ Coritiba

Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Tiago Cóser e Felipe Jonatan; Thiago Santos, Sebastián Gómez (Vini Paulista), Josué (Gustavo) e Lucas Ronier (JP Chermont); Pedro Rocha (Renato Marques) e Lavega.

Técnico: Fernando Seabra

Como foi o jogo?

Aos 14 minutos, a equipe mandante abriu o placar, com Renê, que aproveitou bola sobrada, bateu forte e balançou as redes. Logo depois, aos 26, o zagueiro Tiago Cóser, do Coritiba, foi expulso após cometer falta em Renê. Na cobrança, Zé Vitor ampliou o marcador. Mesmo com o Vitória melhor em campo e com um a mais, o Coritiba conseguiu diminuir aos 47, quando Tinga cruzou e Pedro Rocha marcou de cabeça.

Na etapa final, o Vitória soube aproveitar a vantagem numérica e fechou o placar. Aos nove minutos, Tarzia recebeu passe de Renê, bateu forte e marcou o terceiro. Seis minutos depois, Erick fechou o placar. Após bola no braço de Maicon, o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, o atacante deslocou o arqueiro do Coxa e fechou o placar.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp