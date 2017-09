Com empate no Majestoso, Santos e Palmeiras diminuem vantagem para o líder

A 25ª rodada do Campeonato Brasileiro deu novas esperanças aos concorrentes do Corinthians na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Com o empate do Timão com o São Paulo, no Morumbi, o líder viu a briga pela vice-liderança acirrar.

No sábado, o Santos abriu a rodada colocando pressão no Corinthians ao bater o Atlético-PR por 1 a 0 na Vila Belmiro. O atacante Bruno Henrique anotou o único gol do Peixe, que subiu para 44 pontos e assumiu a segunda colocação do Brasileirão.

Já na primeira partida do domingo, o São Paulo saiu na frente do rival se utilizando da lei-do-ex: Petros abriu o marcador para o Tricolor. Na etapa final, Clayson diminuiu o prejuízo corintiano e levou o Alvinegro aos 54 pontos.

Se o empate no Cícero Pompeu de Toledo teve sabor de êxito para o Corinthians, foi bastante diferente para o São Paulo. Ao momento do apito final no Morumbi, o Tricolor até deixou a zona de rebaixamento com 28 pontos, mas os triunfos de Vitória e Bahia ao longo da rodada colocaram novamente a equipe no Z4.

Último dos gigantes paulistas a entrar em campo, o Palmeiras mostrou muita superioridade e bateu o Fluminense por 1 a 0, em seu segundo triunfo consecutivo no torneio. Assim, o Verdão se manteve um ponto atrás do Santos e igualou os 43 do Grêmio, terceiro colocado.

Mais do que isso, o Verdão, que se animou com os recentes tropeços do rival Corinthians, diminuiu para 11 pontos a distância para o líder. Assim, a vantagem corintiana para o maior rival, que era de 15 pontos no início do returno, caiu quatro pontos.

A 21ª rodada do Brasileirão será complementada na noite desta segunda-feira, quando Sport e Vasco se enfrentam a partir das 20 horas (de Brasília), na Ilha do Retiro