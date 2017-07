Com empate do Grêmio, Corinthians é o campeão do primeiro turno

Cerca de três horas após entrar em campo, o Corinthians se sagrou campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Com o empate entre Grêmio e Santos na Arena tricolor, o Timão não pode ser mais alcançado nas duas rodadas restantes para a metade da competição.

Após 17 jogos, o Corinthians soma 41 pontos e lidera o Brasileirão. Na segunda colocação, o Grêmio tem 33 pontos, oito a menos que o Alvinegro. Apesar da conquista ser apenas simbólica, o retrospecto mostra é amplamente favorável a quem termina o primeiro turno na ponta.

Nas 14 edições anteriores, em 11 o título ficou com o “campeão” do torneio início. Cruzeiro (2003, 2013 e 2014), Santos (2004), o próprio Corinthians (2005, 2011 e 2015), São Paulo (2006 e 2007), Fluminense (2010) e Palmeiras (2016) sacramentaram a conquista nacional após o “título” do primeiro turno.

Grêmio, em 2008, Internacional, em 2009, e Atlético-MG, em 2012 foram os únicos que não validaram a simbólica conquista ao final do campeonato. Nestes anos, os campeões foram São Paulo, Flamengo e Fluminense, respectivamente.

Para seguir firme rumo ao heptacampeonato corintiano, o time de Fabio Carille volta a campo na próxima quarta-feira, quando visita o Atlético-MG no Mineirão, às 21h (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.