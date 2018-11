Com Castelão lotado, Ceará precisa vencer o Inter para respirar no Brasileirão

Ainda lutando para escapar da zona do rebaixamento, o Ceará enfrenta neste domingo o Internacional, às 17h00 (horário de Brasília), na Arena Castelão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O alvinegro ocupa o 15ª lugar com 37 pontos e quer se distanciar dos times que estão no Z-4.

Por questão contratual, o lateral-direito Samuel Xavier havia ficado de fora na derrota para o Sport e retorna para o duelo do final de semana. Depois de cumprir suspensão automática, o volante Richardson volta ao time titular.

No comando técnico do Vozão desde do início de junho, Lisca tem bom retrospecto como mandante. Dos 11 jogos disputados na capital cearense, o alvinegro venceu seis, empatou dois e perdeu três. Fora de campo, os dirigentes têm a expectativa da presença de mais 50 mil torcedores.

Já o Inter permanece com a esperança de conquistar o título da competição. O Colorado necessita de um triunfo sobre a equipe nordestina e torcer por um revés do Palmeiras diante do Atlético-MG para diminuir a diferença em dois pontos. Atualmente, os gaúchos estão na segunda posição com 61 pontos.

Com um desconforto muscular, o zagueiro Rodrigo Moledo fica de fora da partida. Na sua vaga entra Emerson Santos. Em compensação, Rodrigo Dourado, Edenílson e Jonatan Alvez que cumpriram suspensão automática ficam à disposição do treinador Odair Hellmann.

O volante Gabriel Dias sentiu uma lesão muscular na coxa esquerda e desfalcará o time vermelho nos próximos 10 dias. Por fim, o Inter quer terminar com jejum que já dura dois meses que não vence fora dos seus domínios. A última vitória ocorreu no dia 22 de agosto sobre o Bahia na Fonte Nova por 1 a 0.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ X INTERNACIONAL

Local: Estádio Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Data: 11 de novembro, domingo

Horário: 17h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (Fifa-PA)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Heronildo S Freitas da Silva (PA)

CEARÁ: Éverson; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio e Felipe Jonatan; Richardson, Pedro Ken e Ricardinho; Calyson, Arthur e Leandro Carvalho.

Técnico: Lisca

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba, Fabiano, Emerson Santos, Cuesta e Iago, Rodrigo Dourado, Edenílson, D´Alessandro e Patrick, Nico López e Leandro Damião.

Técnico: Odair Hellmann