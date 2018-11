Sport vence Ceará na Ilha, deixa Z4 e rebaixa o Paraná à Série B

O Sport deixou a zona de rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta segunda-feira. Na Ilha do Retiro, o time rubro-negro ganhou por 1 a 0 do Ceará, rival direto na luta para evitar a queda. Assim, o Paraná está matematicamente rebaixado.

Com 36 pontos ganhos e 10 vitórias, o Sport assume o 16º lugar, o primeiro fora da zona de rebaixamento. A seis rodadas do final do campeonato, o Paraná tem 18 pontos e apenas três vitórias – portanto, disputará a Série B em 2019. O Ceará, com 37 pontos, figura na 15ª posição.

Pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Sport volta a campo para enfrentar o Fluminense às 19 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio do Maracanã. O Ceará, por sua vez, encara o Internacional, atual segundo colocado, às 17 horas de domingo, no Castelão.

O Sport foi o primeiro a assustar e levou perigo com Gabriel, que recebeu belo toque de Claudio Winck e bateu forte para grande defesa de Everson. O Ceará cresceu nos minutos finais da etapa inicial e Arthur deu trabalho a Mailson, mas o placar seguiu inalterado.

O único gol do confronto disputado na Ilha do Retiro saiu aos 7 minutos da etapa complementar. Mateus Gonçalves cruzou da esquerda e Hernane desviou com estilo. O goleiro Everson conseguiu defender, mas Gabriel conferiu no rebote e colocou o Sport em vantagem.

Na tentativa de definir o jogo diante do Ceará, o Sport quase aumentou sua vantagem em jogada pelo lado direito. Gabriel recebeu na cara do goleiro Everson e tocou para fora. O centroavante Hernane se esticou para tentar completar de carrinho, sem sucesso.

O técnico Lisca, em busca do empate, fez suas três alterações. Colocado pelo técnico no lugar de Ricardinho, Éder Luis descolou belo cruzamento para Leandro Carvalho e viu o companheiro completar para fora. O Sport, mesmo pressionado, foi capaz de defender a vantagem e garantiu o triunfo.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 X 0 CEARÁ

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Data: 5 de novembro de 2018, segunda-feira

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Rafael da Silva Alves (RS)

Cartões amarelos: Ernando, Marcão Silva e Gabriel (SPO); Pedro Kean, Leandro Carvalho e Cardona (CEA)

Gol:

SPORT: Gabriel, aos 7 minutos do 2º Tempo

SPORT: Maílson; Cláudio Winck, Ernando, Adryelson e Raul Prata (Ronaldo Alves); Marcão, Jair e Michel Bastos; Gabriel (Felipe Bastos), Mateus Gonçalves e Hernane

Técnico: Milton Mendes

CEARÁ: Éverson; Fabinho, Tiago Alves, Luiz Otávio e Felipe Jonatan; Juninho, Pedro Ken (Felipe Azevedo), Calyson (Cardona) e Ricardinho (Éder Luis); Leandro Carvalho e Arthur

Técnico: Lisca