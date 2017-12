Ceará assina com quatro jogadores para a disputa da Série A

O Ceará voltará a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro após ter sido rebaixado em 2011 e lutado para retornar à elite do futebol nacional. Para reforçar o elenco visando a competição, a equipe nordestina anunciou a contratação de um “pacote” de quatro jogadores, neste sábado, e são eles: Leandro Canhoto, Denílson, Romário e Parrudo.

Com os quatro novos reforços, subiu para 14 o número de jogadores contratados pelo Ceará para a disputa da competição nacional. A equipe nordestina ainda disputará, em 2018, o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil.

Um dos contratados do Ceará conhece bem a equipe. O atacante Romário defendeu a equipe entre 2011 e 2013, e retorna para o Vovô após deixar o Kalmar, clube da Suécia. O jogador de 25 anos possui passagens por Luverdense, Boa Esporte, Varzim, de Portugal, e Rio Branco.

Outros dois reforços do “pacote” foram formados nas categorias de base do Grêmio. Denilson, zagueiro de 22 anos, e Parrudo, volante também de 22 anos, atuaram na base do clube gaúcho. Já Leandro Canhoto, de 23 anos, vem do Atlético Tubarão, de Santa Catarina.