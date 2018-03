CBF divulga tabela detalhada das primeiras rodadas do Brasileirão

Nesta sexta-feira, a CBF divulgou a tabela das primeiras 12 rodadas do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e Grêmio farão o primeiro jogo da competição, no dia 14 de abril, um sábado às 16h00, horário de Brasília.

Atual campeão, o Corinthians fará sua estreia diante do Fluminense, às 16h, na Arena Corinthians. A partida é parte da cerimônia oficial da abertura do Brasileirão, organizada pela entidade. Curiosamente, o Timão e o Tricolor Carioca fizeram o jogo que sacramentou o título do time de Fabio Carille, no ano passado.

O Palmeiras, que ergueu a taça em 2016, vai pegar o Botafogo, na segunda, dia 16, às 20h00, no Rio de Janeiro. O jogo está previsto para o Estádio Nilton Santos.

Vice em 2016 e terceiro no ano passado, o Santos jogará no sábado, dia 14, contra o Ceará. A princípio, a partida está marcada para o Estádio do Pacaembu às 21h00. O Peixe atuará na data de seu aniversário. O clube completará 106 anos de história no mês que vem.

Por fim, o São Paulo receberá no Morumbi o Paraná, também na segunda às 20h00. Vasco e Atlético-MG e Vitória e Flamengo são os outros jogos de destaque da rodada inicial do Brasileiro.

Na quinta rodada, o primeiro clássico paulista será disputado: Corinthians e Palmeiras entrarão em campo, no dia 12 de maio às 19h00, na Arena Corinthians, em Itaquera.

Confira a 1ª rodada do Campeonato Brasileiro:

Sábado, 14/04

16h00 Cruzeiro x Grêmio

19h00 Vitória x Flamengo

21h00 Santos x Ceará

Domingo, 15/04

11h00 América-MG x Sport

16h00 Vasco x Atlético-MG

16h00 Corinthians x Fluminense

16h00 Internacional x Bahia

19h00 Atlético-PR x Chapecoense

Segunda, 16/04

20h00 Botafogo x Palmeiras

20h00 São Paulo x Paraná