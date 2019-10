CBF confirma clássico entre Palmeiras e Corinthians no Pacaembu

A CBF informou nesta sexta-feira, que o Derby entre Palmeiras e Corinthians válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro acontecerá no Pacaembu, e não mais no Allianz Parque. A mudança acontece em decorrência do Festival Novabrasil, que acontece na mesma data na arena palmeirense.

Mesmo com a mudança, o confronto seguirá acontecendo no sábado dia 9 de novembro, às 19h (Brasília), com torcida única do Verdão.

O clássico será o último de alviverdes e alvinegros na temporada, sendo o terceiro Derby. A vantagem em 2019 é do Corinthians, que venceu confronto por 1 a 0 no Allianz Parque pela primeira fase do Campeonato Paulista. No Brasileirão, empate por 1 a 1 na Arena de Itaquera.

O Palmeiras é o vice-líder do torneio nacional com 54 pontos, dez a menos que o 1º colocado Flamengo. Já o Timão aparece em 5º, com 44 pontos somados.