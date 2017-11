Carille sobre gol de Romero: “Reclamar de 5 cm é brincadeira”

O técnico Fábio Carille mudou o semblante irritado que caracterizou suas entrevistas durante a última semana e voltou a mostrar bastante calma após a vitória do Corinthians por 3 a 2 sobre o Palmeiras, na tarde deste domingo, no estádio de Itaquera. Elogioso à partida da sua equipe, ele não deu ouvidos às reclamações do arquirrival, voltadas principalmente ao impedimento do paraguaio Romero, no primeiro gol corintiano.

“Como eu venho rápido para cá, eu não vejo os lances. O que me passaram é que estava impedido 5cm (…). São erros que passam. Falar de 5cm é brincadeira”, comentou o treinador, que relembrou algumas ocasiões em que foi prejudicado pelas decisões da arbitragem neste Campeonato Brasileiro.

“Tomei um gol contra o São Paulo, do Gilberto, que também não dava para reclamar. Isso não dá para reclamar. Reclamamos do gol do Jô contra o Flamengo, pô, 3 metros de condição legal. Se reclamar sobre isso e realmente for verdade que estava a 5 cm, não tenho nada para falar. Para mim o pênalti foi. Agora, os outros gols, só vendo na TV para ter uma melhor ideia”, continuou o comandante.

Para Carille, o Timão foi superior ao adversário, principalmente no primeiro tempo, quando abriu a vantagem de 3 a 1. Depois de uma semana analisando a marcação dos palmeirenses, ele viu na linha alta de marcação dos zagueiros, bem próxima do meio-campo, a saída para vencer o Derby.

“Um jogo grande, muito disputado, como era de se esperar. Tudo que a gente programou para o jogo, principalmente no primeiro tempo, aconteceu. Conseguimos jogar em cima dessa linha alta do Palmeiras que o Alberto vem trabalhando. Conseguimos um placar bom”, observou, sem esquecer os tentos sofridos em dois escanteios do adversário.

“Voltamos a falhar na bola defensiva, apesar de a segunda ter um pouco de azar. Tem que continuar treinando e só assim que eu vejo uma melhora”, apontou o líder do Brasileiro, com 62 pontos conquistados, agora com seis de vantagem sobre o Santos, o segundo da competição. Quanto à torcida, que bateu o recorde da arena, o treinador terminou de se derreter.

“O apoio da torcida, o que esses caras estão com a gente. Sempre do nosso lado, se cobra, cobra para o lado do bem, sabendo que pode ser mais. Como eu disse na sexta, campeonato não está decidido ainda, mas, em relação ao Palmeiras, fica muito mais difícil para eles. Pedi para eles virem junto para a gente conseguir uma grande vitória”, concluiu.