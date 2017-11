Buscando reforços, Botafogo mira atacante do Paysandu

Após perder o atacante Roger, que acertou sua ida para o Internacional, a diretoria do Botafogo já começou a correr atrás de substitutos. O clube negocia com o Paysandu a chegada do atacante Bergson, um dos artilheiros da Série B do Campeonato Brasileiro desta temporada.

Bergson marcou 16 gols na Série B, 28 no total da temporada, e tem contrato com o Paysandu até o fim de novembro. Como não chegou a um acordo com o Papão, o jogador já negocia com outros clubes, além do Botafogo.

O nome de Bergson é mais um a ser ventilado no Botafogo para a próxima temporada. Além dele, Rafael Moura (Atlético-MG) e Gilberto (São Paulo) também foram apontados como alvos da diretoria alvinegra.

Enquanto a diretoria já pensa em 2018, o elenco do Botafogo trabalha visando o confronto contra o Cruzeiro, neste domingo, no Nilton Santos. Os jogadores se reuniram e informaram que não vão dar entrevistas até o dia da partida.

Com 52 pontos, o Botafogo está na oitava posição, fora da zona de classificação para a Libertadores. No entanto, caso o Grêmio conquiste nesta quarta-feira a competição continental, os alvinegros voltam a depender somente de si para retornarem ao torneio na próxima temporada, algo inédito no clube carioca.

Para a partida contra o Cruzeiro, o técnico Jair Ventura tem alguns problemas. O lateral esquerdo Gilson, os volantes Bruno Silva e João Paulo, além do atacante Rodrigo Pimpão estão fora, suspensos. O atacante Brenner, com um problema no ombro, ainda é dúvida. A boa notícia é a volta de Victor Luís, que não atuou contra o Palmeiras.