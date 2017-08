Borja ‘cai nas graças’ dos companheiros e Luan elogia atacante

Após três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, o clima no Palmeiras segue tranquilo. Ao final do duelo contra o Botafogo, na última quarta-feira, os jogadores do Verdão se reuniram no centro do estádio Nilton Santos e o atacante Borja se mostrou um dos mais animados, soltando gritos de “estamos juntos”.

Companheiro do colombiano, o zagueiro Luan comentou sobre a cena que chamou a atenção dos torcedores. “Não foi para mostrar para vocês (jornalistas), nem para o torcedor, até porque isso se mostra um correndo pelo outro, nos treinamentos, no dia a dia. A gente tem essa mania de sempre se reunir. O Borja é querido por todos e está cada vez mais em casa, se sentindo bem”, exaltou o defensor.

O zagueiro palmeirense também aproveitou para elogiar o camisa 9 do Verdão. Na vitória por 2 a 1 sobre o Fogão, o técnico Cuca utilizou o colombiano no segundo tempo, e optou por um time bastante ofensivo. Pela primeira vez desde que retornou ao clube, Cuca utilizou dois centroavantes em uma partida: Borja e Deyverson.

“(Borja) Está super a vontade. Um cara muito brincalhão aqui no grupo. Eu acho que o futebol dele tem crescido. Tem nos ajudado nos jogos, acho que a fase de adaptação já está acabando. Já provou que tem qualidade. Queremos ajudá-lo e que ele nos ajude”, acrescentou Luan.

Apesar da declaração do zagueiro, os números de Borja ainda não são satisfatórios nesta temporada. O atacante disputou 10 partidas no Campeonato Brasileiro e marcou três gols. O centroavante, no entanto, pode ter uma boa oportunidade para aumentar sua estatística.

Neste domingo, Borja pode ser utilizado por Cuca no ataque, que pensa em colocar jogadores considerados reservas em campo. O Verdão recebe a visita do Atlético-PR, às 16h00 (de Brasília), no estádio Palestra Itália.