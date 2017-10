Balbuena vê Corinthians ansioso, e Pablo pede concentração por título

Diante de um primeiro turno invicto no Campeonato Brasileiro, e uma segunda jornada com apenas 36,36% de aproveitamento até o momento, o Corinthians tenta analisar e encontrar soluções para superar o momento turbulento. Balbuena, por exemplo, que deve formar a dupla de zaga titular com Pablo, recuperado de lesão, no próximo domingo, vê a equipe ansiosa.

“Aqui não tem um culpado ou dois, é a equipe toda. Nos cobramos quando há algo errado para melhorar. Não vamos culpar Rodriguinho ou Jadson e sim todo mundo que está abaixo. Temos uma ansiedade que estamos enfrentando de ganhar logo de início, fazer gol, então precisamos ficar mais tranquilos e nos concentrar. Estamos nos cobrando mais neste sentido”, afirmou o paraguaio.

Apesar de citar ansiedade, Balbuena não acredita em pressão, afinal “faz parte de um time grande” e “a cobrança sempre existirá”, estando o clube em cima ou embaixo da tabela. Dito isso, e com as culpas devidamente divididas entre todo o elenco corintiano, o defensor viu seu companheiro de posição mais entrosado, Pablo, também falar em concentração.

“Difícil você tomar gols em uma jogada [bola aérea] que trabalha muito. Vocês [repórteres] que acompanham o dia a dia, sabem, a gente treina muito isso. Brasileiro é muito disputado, e quando chega em momento decisivo você tem que estar muito ligado. O jogo é decidido por detalhes. Foram dois detalhes que fizeram com que perdêssemos contra o Botafogo, que jogou bem. É falta de atenção, de concentração”, disse o camisa 3.

Com Balbuena ao seu lado, provável companheiro na partida do próximo domingo, contra a Ponte Preta, às 17h (de Brasília), no estádio Moisés Lucarelli, Pablo só viu a equipe alvinegra sair derrotada em uma oportunidade neste Brasileirão.

Pendurados, Balbuena e Pablo, juntamente com a equipe comandada por Fábio Carille, enfrentam a Ponte Preta pela 31ª rodada da competição nacional. Pressionado por melhores desempenhos, o Corinthians viu os rivais Santos e Palmeiras diminuírem para seis a vantagem.

*Especial para a Gazeta Esportiva