Entrosados, Pablo e Balbuena falam em fazer as coisas “no automático”

Presente em apenas uma das cinco derrotas do Corinthians no Campeonato Brasileiro, a dupla de zaga Pablo e Balbuena provavelmente estarão lado a lado diante da Ponte Preta, no próximo domingo, pela 31ª rodada da competição. Nesta quinta-feira, logo após as atividades nos gramados do CT Joaquim Grava, os defensores considerados titulares comentaram sobre a parceria e a importância de se estar entrosado.

“No futebol, quanto mais você joga e conhece o companheiro, melhor. Faz as coisas até no automático. Jogamos muito juntos, por isso acho que o entrosamento é um pouco maior. Ele sabe que eu vou estar na cobertura e pode antecipar. É mais nessa linha, mais de entrosamento por jogar bastante junto”, disse Pablo, que treinou normalmente, e deve retornar à equipe depois de quatro rodadas.

Logo em seguida, porém, o atleta de 26 anos, que ainda tem futuro incerto no clube, fez questão de elogiar as atuações de Pedro Henrique, seu substituto imediato: “Eu fiquei alguns jogos fora e o Pedrão foi muito bem mesmo, é um moleque com futuro brilhante”, acrescentou.

Questionado sobre o retorno de companheiro da zaga ‘ideal’ do Timão, Balbuena não escondeu a felicidade, mas aproveitou para fazer uma ressalva quanto aos jogadores pendurados.

“A gente fica feliz com a recuperação do Pablo. Fortalece o grupo. Estamos em uma instância em que vai precisar de todo mundo, há vários pendurados, vai ter desfalques… Todo mundo precisa estar preparado para quando a oportunidade aparecer fazer um bom trabalho”, disse o paraguaio.

Vale ressaltar que o Corinthians tem sete jogadores da equipe titular com dois cartões amarelos. O goleiro Cássio, os próprios zagueiros, Balbuena e Pablo, Gabriel, Jadson, Rodriguinho e Jô. Camacho, que costuma ser opção para o decorrer da partida, também segue na mesma situação.

“É normal. A gente vai para o jogo e faz nosso trabalho normal. Estou pendurado há quatro ou cinco jogos e estou jogando normalmente, não tem que mudar. Domingo vamos com todas as forças em busca da vitória. Neste aspecto não muda nada”, fez questão de frisar Balbuena.

Líder isolado do Brasileirão com 59 pontos ganhos, o Corinthians viu a diferença cair para seis para os rivais Santos e Palmeiras. Pressionados por melhores desempenhos, os comandados do técnico Fábio Carille enfrentam a Ponte Preta no domingo, às 17h (de Brasília), no estádio Moisés Lucarelli. Em preparação para este jogo, o elenco retorna ao CT na manhã desta sexta-feira.

*Especial para a Gazeta Esportiva