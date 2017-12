Avaí realiza último treino antes de decisão contra o Santos

O Avaí ocupa a 18ª posição do Campeonato Brasileiro e, a uma rodada do fim da competição, ainda sonha em sair da degola. Para isso, o Leão da Ressacada precisa vencer o Santos, neste domingo, na Vila Belmiro, e ainda torcer por uma combinação positiva de resultados. Neste sábado, o técnico Claudinei Oliveira comandou o último treino do Avaí em solo catarinense antes da decisão.

O comandante não divulgou a equipe que entra em campo contra o Peixe, e fez mistério nos trabalhos deste sábado. A grande novidade do dia foi a presença do atacante Júnior Dutra, que treinou novamente e está confirmado para a partida. Assim como Rômulo, que também voltou aos treinamentos.

Desfalque certo da equipe catarinense é o volante Judson, suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo na última partida da equipe. Para seu lugar, Oliveira deve optar pela entrada de Simião. Lourenço e Luanzinho também aparecem como possíveis novidades do time de Oliveira.

O Avaí enfrenta o Santos, neste domingo, na Vila Belmiro, às 17h (de Brasília). Caso vença, o Leão chegará à 45 pontos, e teria de torcer por tropeços de Coritiba e/ou Vitória para deixar a zona de rebaixamento e permanecer na elite do futebol nacional.