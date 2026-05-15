Atlético-MG x Mirassol: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Atlético-MG e Mirassol se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Onde assistir?

TV: Premiere.

Como chegam as equipes?

O Atlético-MG chega após um empate em 1 a 1 com o Botafogo, na 13ª posição, com 18 pontos. O Mirassol também empatou na última rodada, em 1 a 1 contra a Chapecoense, e é 18º colocado, com 13 pontos.

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Prováveis escalações

Atlético-MG

Everson; Natanael, Lyanco, J. Alonso e Lodi; Maycon, A. Franco e A. Minda; Cuello, Bernard e M. Cassierra.

Técnico: Eduardo Domínguez.

Mirassol

Walter; D. Borges, J. Victor, Machado e Reinaldo; J. Aldo, N. Moura e Shaylon; C. Eduardo, Alesson e E. Carioca.

Técnico: Rafael Guanaes.

Arbitragem de Atlético-MG x Mirassol

Árbitro: Lucas Casagrande (PR).

Lucas Casagrande (PR). Assistentes: Não divulgado.

Não divulgado. VAR: Não divulgado.

Ficha técnica

Atlético-MG x Mirassol

Competição: Campeonato Brasileiro - 16ª rodada

Data e horário: 16 de maio de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG).

Próximos jogos

Atlético-MG

Jogo: Atlético-MG x Cienciano

Competição: Copa Sul-Americana - fase de grupos (5ª rodada)

Data e hora: 21 de maio de 2026 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Mirassol

Jogo: Always Ready x Mirassol

Competição: Copa Libertadores - fase de grupos (5ª rodada)

Data e hora: 19 de maio de 2026 (terça-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal El Alto, El Alto (Bolívia)