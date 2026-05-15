Com dupla de reforços, Atlético-MG encerra preparação para enfrentar o Mirassol, veja provável escalação

O Atlético-MG encerrou nesta sexta-feira os preparativos para o duelo diante do Mirassol pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O técnico Eduardo Domínguez ganhou boas notícias.

O zagueiro Ruan Tressoldi e o meio-campista Bernard foram liberados pelo departamento médico e ficam à disposição do técnico para a sequência da temporada.

🏥 DM Informa: O zagueiro Ruan e o meio-campista Bernard estão liberados pelo DM e ficam à disposição do técnico Eduardo Domínguez para a sequência da temporada. pic.twitter.com/cEt0wI4hBE — Atlético (@Atletico) May 15, 2026

Tressoldi vinha se recuperando de uma entorse no pé esquerdo, enquanto Bernard se recuperou de um trauma no pé direito. Ambos foram desfalques no duelo contra o Ceará, na quarta-feira, pela Copa do Brasil.

No campo 1 da Cidade do Galo, o elenco mineiro participou de atividades técnicas e táticas. Em um segundo momento, os atletas realizaram trabalhos de finalização.

Desfalques do Galo

Os desfalques ficam por conta dos meio-campistas Gustavo Scarpa, que realizou tratamento interno com a fisioterapia, e Victor Hugo, que foi a campo e realizou corridas no gramado.

Provável escalação

Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon e Bernard; Cuello, Alan Minda e Cassierra.

Técnico: Eduardo Domínguez

O Atlético-MG é o atual 13º colocado no campeonato nacional, com 18 pontos. Na última rodada, o Galo ficou no empate em 1 a 1 diante do Botafogo.

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