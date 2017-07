Artilheiro do Brasileiro, Lucca promete manter nível na Ponte Preta

Com 10 gols marcados, Lucca é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Além de alcançar uma marca pessoal, o jogador tem sido essencial para a equipe de Campinas. O ex-Corinthians reconheceu o bom momento e garantiu que manterá o nível para continuar ajudando a Macaca.

“Estou muito feliz com o momento. Vivo uma fase muito legal e, como falei depois da partida, o difícil é a manutenção do alto nível. Agora é o momento que temos que trabalhar um pouco mais, pois os adversários virão mais fortes. Mas vou tentar manter o nível de desempenho que estou tendo”, disse.

Leia mais:

Após vitória fora de casa, Ponte Preta direciona foco à Sul-Americana

Ponte Preta desiste da contratação de atacante depois de consulta à CBF

Em evidência, Lucca assegura que está focado em auxiliar sua equipe e prefere manter os pés no chão quanto a marca alcançada. “O futebol é muito midiático. Quem faz gols acaba aparecendo um pouco mais e atrai olhares das pessoas. Mas tenho que saber lidar com isso. Não tenho do que reclamar, mas tenho que continuar mantendo a pegada. O Campeonato é longo, foram apenas 16 rodadas e tem muito jogo pela frente”, acrescentou.

Nesta semana, a Ponte tem um difícil duelo contra o Sol de América, no Paraguai. Na primeira partida da segunda fase da Sul-Americana, a Macaca venceu o time paraguaio por 1 a 0, em casa. “Adversários sul-americanos são sempre difíceis. Marcam muito forte, tem a questão da catimba, que gostam de fazer, mas estamos preparados. Vamos descansar, para chegarmos fortes, porque será uma parada muito dura. Vamos para lá com força total”, finalizou.