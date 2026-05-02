Palmeiras empata com o Bahia no Brasileirão feminino e se afasta do líder Corinthians

Neste sábado, o Palmeiras empatou sem gols com o Bahia pela nona rodada do Campeonato Brasileiro feminino, em partida disputada na Arena Fonte Nova. Assim, as Palestrinas viram o Corinthians se distanciar na liderança do torneio, já que as Brabas venceram o Grêmio na última sexta-feira.
Situação da tabela
Com o resultado, o Palmeiras segue na segunda colocação da tabela com 18 pontos - quatro a menos que o líder Corinthians. O Bahia, por sua vez, chegou a 16 pontos e subiu para a quinta posição do Brasileirão feminino. Os oito times melhores qualificados avançam ao mata-mata.
📋 Resumo do jogo
🔵⚪BAHIA 0 X 0 PALMEIRAS🟢⚪
🏆 Competição: Brasileirão Feminino A1 (Rodada 9)
🏟️ Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
📅 Data: 2 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
Como foi o jogo
O primeiro tempo foi marcado por um jogo bem truncado, com poucas oportunidades para ambos os lados. A melhor chance veio do lado alviverde aos 41 minutos, quando Bia Zaneratto aproveitou bola sobrada e bateu forte, mas errou o alvo.
A partida continuou truncada na etapa final. Sem grandes chances para ambos os lados, o Palmeiras teve a bola do jogo aos 39 minutos, quando Thainá Maranhão chutou cruzado, mas parou em grande defesa de Yanne, que garantiu o empate para o Bahia.
Próximos jogos
🔵⚪Bahia
⚔️ Jogo: Mixto x Bahia
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro (Rodada 10)
📅 Data: 9 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 18h (de Brasília)
🏟️ Local: Arena Fonte Nova
🟢⚪Palmeiras
⚔️ Jogo: Palmeiras x Mirassol
🏆 Competição: Campeonato Paulista (Rodada 1)
📅 Data: 6 de maio de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 18h (de Brasília)
🏟️ Local: Arena Barueri
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