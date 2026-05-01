Com zagueiras artilheiras, Corinthians vence o Grêmio no Brasileirão Feminino

O Corinthians venceu o Grêmio por 2 a 0 na noite desta sexta-feira, no Francisco Noveletto, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro feminino. Ivana Fuso e Thaís Ferreira balançaram as redes para as Brabas.

Situação na tabela

Com o resultado, o Corinthians alcançou os 22 pontos e abriu cinco para o rival Palmeiras, que ainda joga na rodada. Do outro lado, o Grêmio amargou a quinta derrota no torneio e figura na 12ª posição, com dez pontos.

2T | 29 min: EM MEIO AO LANCE, JHONSON ENCONTRA UMA BRECHA E CRUZA PARA IVANA, QUE FAZ O SEGUNDO DO TIMÃO! VAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI CORINTHIAAAAAAAAAAAAAAAAAANS!#GRExSCCP (0-2)#AsBrabas#VaiCorinthians pic.twitter.com/YEmhWsv7Vf — Corinthians Futebol Feminino (@asbrabas) May 1, 2026

📋 Resumo do jogo

🔵⚫ GRÊMIO 0 x 2 CORINTHIANS ⚫ ⚪

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro feminino (nona rodada)

🏟️ Local: Francisco Noveletto, em Porto Alegre (RS)

📅 Data: 1 de maio de 2026 (sexta-feira)

⏰ Horário: 17h30 (de Brasília)

GOLS

⚽ Thaís Ferreira, aos 1' do 1ºT (Corinthians)

⚽ Ivana Fuso, aos 30' do 2ºT (Corinthians)

Como foi o jogo?

O Corinthians inaugurou o marcador com um gol relâmpago, no primeiro minuto de jogo. Em cobrança de escanteio, Belén Aquino desviou na primeira trave e Thaís Ferreira completou para o fundo das redes. No segundo tempo, aos 30, Jhonson cruzou após defesa da goleira gremista e Ivana, com o gol aberto, deu números finais à partida.

Próximos jogos

GRÊMIO

Bragantino x Grêmio (décima rodada do Brasileiro feminino)

(décima rodada do Brasileiro feminino) Data e horário: 10/05 (domingo), às 17h (de Brasília)

CORINTHIANS

Corinthians x São Paulo (primeira rodada do Paulistão F)

(primeira rodada do Paulistão F) Data e horário: 07/05 (quinta), às 21h30 (de Brasília)

Veja também:

Notícias do Brasileirão 2025

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram