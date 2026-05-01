Com zagueiras artilheiras, Corinthians vence o Grêmio no Brasileirão Feminino

O Corinthians venceu o Grêmio por 2 a 0 na noite desta sexta-feira, no Francisco Noveletto, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro feminino. Ivana Fuso e Thaís Ferreira balançaram as redes para as Brabas.
Situação na tabela
Com o resultado, o Corinthians alcançou os 22 pontos e abriu cinco para o rival Palmeiras, que ainda joga na rodada. Do outro lado, o Grêmio amargou a quinta derrota no torneio e figura na 12ª posição, com dez pontos.
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VAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI CORINTHIAAAAAAAAAAAAAAAAAANS!#GRExSCCP (0-2)#AsBrabas#VaiCorinthians pic.twitter.com/YEmhWsv7Vf
— Corinthians Futebol Feminino (@asbrabas) May 1, 2026
📋 Resumo do jogo
🔵⚫ GRÊMIO 0 x 2 CORINTHIANS⚫⚪
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro feminino (nona rodada)
🏟️ Local: Francisco Noveletto, em Porto Alegre (RS)
📅 Data: 1 de maio de 2026 (sexta-feira)
⏰ Horário: 17h30 (de Brasília)
GOLS
- ⚽ Thaís Ferreira, aos 1' do 1ºT (Corinthians)
- ⚽ Ivana Fuso, aos 30' do 2ºT (Corinthians)
Como foi o jogo?
O Corinthians inaugurou o marcador com um gol relâmpago, no primeiro minuto de jogo. Em cobrança de escanteio, Belén Aquino desviou na primeira trave e Thaís Ferreira completou para o fundo das redes. No segundo tempo, aos 30, Jhonson cruzou após defesa da goleira gremista e Ivana, com o gol aberto, deu números finais à partida.
Próximos jogos
GRÊMIO
- Bragantino x Grêmio (décima rodada do Brasileiro feminino)
- Data e horário: 10/05 (domingo), às 17h (de Brasília)
CORINTHIANS
- Corinthians x São Paulo (primeira rodada do Paulistão F)
- Data e horário: 07/05 (quinta), às 21h30 (de Brasília)
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