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Com zagueiras artilheiras, Corinthians vence o Grêmio no Brasileirão Feminino

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Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 01/05/2026 às 19:45 • Atualizado 01/05/2026 às 20:27

O Corinthians venceu o Grêmio por 2 a 0 na noite desta sexta-feira, no Francisco Noveletto, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro feminino. Ivana Fuso e Thaís Ferreira balançaram as redes para as Brabas.

Situação na tabela

Com o resultado, o Corinthians alcançou os 22 pontos e abriu cinco para o rival Palmeiras, que ainda joga na rodada. Do outro lado, o Grêmio amargou a quinta derrota no torneio e figura na 12ª posição, com dez pontos.

📋 Resumo do jogo
🔵⚫ GRÊMIO 0 x 2 CORINTHIANS

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro feminino (nona rodada)
🏟️ Local: Francisco Noveletto, em Porto Alegre (RS)
📅 Data: 1 de maio de 2026 (sexta-feira)
⏰ Horário: 17h30 (de Brasília)

GOLS

  • ⚽ Thaís Ferreira, aos 1' do 1ºT (Corinthians)
  • ⚽ Ivana Fuso, aos 30' do 2ºT (Corinthians)

Como foi o jogo?

O Corinthians inaugurou o marcador com um gol relâmpago, no primeiro minuto de jogo. Em cobrança de escanteio, Belén Aquino desviou na primeira trave e Thaís Ferreira completou para o fundo das redes. No segundo tempo, aos 30, Jhonson cruzou após defesa da goleira gremista e Ivana, com o gol aberto, deu números finais à partida.

Próximos jogos

GRÊMIO

  • Bragantino x Grêmio (décima rodada do Brasileiro feminino)
  • Data e horário: 10/05 (domingo), às 17h (de Brasília)

CORINTHIANS

  • Corinthians x São Paulo (primeira rodada do Paulistão F)
  • Data e horário: 07/05 (quinta), às 21h30 (de Brasília)

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