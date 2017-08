Adaptação de Rueda é motivo de preocupação no Flamengo

O treinador Reinaldo Rueda foi anunciado oficialmente pelo Flamengo e a apresentação será ainda nesta segunda-feira. A escolha do treinador para assumir o comando do elenco do Flamengo foi tomada pelo presidente Eduardo Bandeira de Mello depois de ouvir a pressão de torcedores, que chegaram a invadir as redes sociais do colombiano após a demissão de Zé Ricardo solicitando que ele aceitasse o desafio de trabalhar no Brasil. O nome do campeão da Copa Libertadores pelo Atlético Nacional está longe de ser unanimidade nos corredores da Gávea, pois alguns dirigentes entendem que a adaptação de Rueda ao clube e ao futebol do Brasil pode custar as chances de título na temporada.

Bandeira era contra a queda de Zé Ricardo, mas não conseguiu segurar o treinador por conta da sequência de maus resultados. A escolha de Rueda deveu-se principalmente à pressão da torcida. Uma estratégia da diretoria para dividir com os torcedores a responsabilidade por um possível fiasco do colombiano, o que faria a temporada terminar sem a conquista do tão sonhado título nacional.

O fato de Rueda assumir em uma semana de clássico decisivo contra o Botafogo pela Copa do Brasil também preocupa. Os dois times se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h45(de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela rodada de ida das semifinais. A volta, na Ilha do Urubu, acontece já na próxima semana. Dentro do clube, muitos defendiam a efetivação de Jayme de Almeida até o fim do ano, o que poderia acontecer no caso de uma boa conversa com o interino, ou a contratação de um técnico brasileiro experiente para lidar com a pressão, como Paulo César Carpegiani, por exemplo.

Dentro de campo o elenco participou de um trabalho regenerativo e apenas nesta terça-feira a escalação contra o Botafogo será definida. O Rubro-Negro não poderá contar nesta partida com reforços que foram contratados no meio da temporada, como o goleiro Diego Alves, o meia Everton Ribeiro e o atacante Geovânio. Outro desfalque importante é o atacante peruano Paolo Guerrero, que se recupera de lesão na coxa direita. Os meias Diego e Everton, que cumpriram suspensão na derrota de 2 a 0 para o Atlético-MG no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro ficam à disposição.