Vasco lamenta morte de jovem da base que tratava câncer

O jogador do sub-14 do Vasco, Isaque Souza, não resistiu a um câncer ósseo, que tratava desde julho, e faleceu nesta quinta-feira (13), conforme anunciado pelo Cruz-Maltino em suas redes sociais. Ele estava internado no Instituto Nacional do Câncer (Inca), no Rio de Janeiro.

Em julho, quando foi anunciada sua condição, vários jogadores e clubes demonstraram apoio ao jovem e promissor atleta, como o Flamengo, onde ele já havia atuado anteriormente, Fluminense e Roberto Dinamite, ex-jogador da Seleção Brasileira.

Nesta quinta, o Gigante da Colina lamentou a morte do garoto. “Infelizmente o guerreiro Isaque nos deixou.

Desejamos muita força aos amigos e familiares neste momento”. O Flamengo também deixou suas condolências. “Infelizmente, Isaque perdeu essa luta. Descanse em paz, garoto! Que os momentos com o Manto Sagrado tenham sido inesquecíveis. Muita força aos familiares e amigos. Saudações rubro-negras!”.