Com câncer, atleta da base do Vasco recebe apoio na internet

Jovem promissor das categorias de base do Vasco, o atleta Isaque Souza, do Sub-14 da equipe, foi diagnosticado com câncer ósseo e está em tratamento no Instituto Nacional do Câncer (Inca), no Rio de Janeiro. Além de seu próprio clube, Flamengo, Fluminense e jogadores, como o ex-craque Roberto Dinamite, expressaram seu apoio ao jogador.

“Nosso atleta do Sub-14, Isaque foi diagnosticado com câncer ósseo e está em tratamento. Todos nós do Vasco da Gama estamos enviando bons pensamentos e energia positiva para que você melhore. Estamos com você! #ForçaIsaque”, diz a publicação no Instagram oficial do Gigante da Colina.

O jovem, que já vestiu a camisa do Flamengo, também recebeu apoio do clube. “Nossa força e pensamento positivo para o garoto Isaque Souza, atualmente atleta do Vasco da Gama, que está internado no INCA para tratamento de câncer ósseo. Fé na luta, garoto!”.

O Fluminense republicou a postagem do Vasco. “Estamos com você nesta luta!”. O jogador Souza, ex-Vasco e atualmente no Fenerbahçe, também deixou sua mensagem, assim como o ex-craque Roberto Dinamite. “Força, Isaque . Já já você vai estar de volta representando o nosso Vasco. Que Deus te abençoe”, escreveu o ex-jogador da Seleção Brasileira.

Dentro de campo, o Cruz-Maltino enfrenta o Fluminense na noite desta quinta-feira, às 20h (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário.

