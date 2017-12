STJD aumenta punição e Felipe Melo fica fora da estreia do Brasileiro

Felipe Melo está fora da estreia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro 2018. Nesta quinta-feira, o volante foi punido pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) com mais uma partida por conta da confusão no Derby do segundo turno deste ano.

A pena deve ser cumprida na próxima competição organizada pela CBF. Como no primeiro semestre o Palmeiras disputa a Libertadores, o Pitbull ficará fora de estreia do Brasileirão-2018.

Denunciada por conduta contrária à disciplina ou ética desportiva, a dupla havia sido punida por uma partida, já cumprida no Campeonato Brasileiro. Por um pedido da procuradoria, o caso foi novamente julgado.

Reincidente, o palmeirense teve a pena aumentada no Pleno. Já o corintiano, por ser réu primário, teve a pena anterior mantida pelo tribunal esportivo. O Palestra, porém, ainda tentará recorrer da punição, transformando-a em uma medida sócio-educativa, como doação de cestas básicas, por exemplo.

Denunciada por conduta contrária à disciplina ou ética desportiva, a dupla havia sido punida por uma partida, já cumprida no Campeonato Brasileiro. Por um pedido da procuradoria, novamente, o caso será novamente julgado.

No intervalo do clássico em Itaquera– que estava 3 a 1 e terminou em 3 a 2 -, o Felipe Melo foi flagrado arremessando sua munhequeira no corintiano Clayson, o que causou tumulto na entrada dos vestiários das equipes.

Posteriormente, o Pitbull chegou a insinuar que o corintiano havia dado uma cusparada em sua direção. Na ocasião, um novo vídeo foi divulgado mostrando a atitude provocativa de Clayson antes da reação intempestiva de Felipe Melo.