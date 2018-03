Schweinsteiger brinca com Ibrahimovic: “Pare de me seguir”

Na última sexta-feira, Ibrahimovic anunciou que a partir de agora é jogador do Los Angeles Galaxy, time da MLS, liga americana de futebol. Schweinsteiger, que já foi seu colega no Manchester United, encarou a novidade com muito bom humor e deu as boas-vindas ao jogador.

“Pare de me seguir, Ibra. Primeiro United, agora MLS. Bem-vindo, meu amigo!”, diz a publicação no Twitter. O alemão chegou nos Reds em 2015 e um ano depois Ibra completou a equipe. Juntos, os dois conquistaram a Copa da Liga Inglesa, em 2016-2017. Nos Estados Unidos, Schweinsteiger será rival do sueco, já que atua no Chicago Fire desde março de 2017.

Esta é a primeira vez que o jogador de 36 anos atua em clube fora da Europa. Em sua lista, este é a sua décima equipe. Foi revelado pelo Malmo, da Suécia, passou por Ajax, Juventus, Internazionale de Milão, Barcelona, Milan e Manchester United, seu último clube antes de chegar aos Estados Unidos. Lá, sofreu uma grave lesão no joelho, que o afastou dos gramados por cerca de seis meses.