Em anúncio de jornal, LA Galaxy confirma a contratação de Ibrahimovic

Os rumores sobre o futuro de Zlatan Ibrahimovic se confirmaram menos de 24 horas depois da revelação de que o atacante não estava mais nos planos do Manchester United. Nesta sexta-feira, o sueco foi anunciado pelo Los Angeles Galaxy, equipe da MLS, liga de futebol dos Estados Unidos. A forma como tudo foi feito que chamou mais atenção.

Nesta sexta-feira, o jornal Los Angeles Time publicou em sua edição impressa uma página inteira com um suposto contrato timbrado do clube americano assinado por Ibrahimovic. No corpo da folha, havia a brincadeira do atacante: “Querido Los Angeles Galaxy, não há de que”.

De acordo com a publicação americana, a nova estrela da MLS receberá 3 milhões de dólares (cerca de R$ 10 milhões) ao longo das duas temporadas que firmou com a franquia. No United, seu ordenado superava os 8,5 milhões de dólares (cerca de R$ 28 milhões).

O interesse da equipe de Los Angeles em Ibra também não é novidade. A primeira abordagem ao atacante, segundo o jornal americano, aconteceu no meio de 2016, antes de firmar contrato com o Manchester United. Um ano depois, ocorreu outra tentativa, mas o desejo de vencer uma Liga dos Campeões com o clube inglês impediu o acerto que, enfim, aconteceu.

Após findar sua passagem pelo futebol europeu, ao menos momentaneamente, o Galaxy surge como o nono clube da carreira do atacante de 36 anos. Revelado pelo Malmo, da Suécia, passou por Ajax, Juventus, Internazionale de Milão, Barcelona, Milan e Manchester United, seu último clube antes de chegar aos Estados Unidos.

Depois de um início muito bom nos Red Devils, o sueco sofreu uma grave lesão no joelho que o afastou dos gramados por cerca de seis meses. Nesta temporada, foram apenas sete partidas, um gol marcado e uma sequência de novos problemas físicos, que culminaram no fim precoce do vínculo entre as partes.