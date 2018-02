Piqué admite favoritismo, mas prega cautela contra Chelsea

Faltando menos de uma semana para o primeiro confronto contra o Chelsea pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, o zagueiro Piqué falou sobre o cuidado que o Barcelona precisa ter ao enfrentar o time em Stamford Bridge.

Em seis jogos pela competição na casa dos Blues, os espanhois ainda não conseguiram um resultado positivo. Foram quatro vitórias dos donos da casa e dois empates. “Você tem que ir com os pés de chumbo para lá, porque um resultado ruim pode fazê-lo ir de um ano muito bom para outro que não é tanto”, disse o atleta.

Em momentos diferentes na temporada, o Barça segue com vantagem no Espanhol rumo a mais um título, enquanto o Chelsea se mostra irregular, sem emplacar um futebol consistente. Ainda assim, o zagueiro reconhece que, mesmo com o favoritismo, não se pode vacilar. “As expectativas são máximas. Quando você vai com o Barça, você é um favorito e tem a chance de ganhar, eu sei que há um ambiente positivo e favorável, que parece bom, mas você precisa ser cauteloso e aprender com as experiências de outros anos . com vontade de tentar ganhar para dar o primeiro passo “, concluiu.

O primeiro jogo do duelo acontece na terça-feira, 20. O segundo confronto será no estádio Santiago Bernabéu, dia 14 de março.