Na Inglaterra, Rogério Ceni assiste duelo entre Chelsea e Manchester City

De volta aos estudos na Europa, o ex-capitão, técnico e ídolo do São Paulo, Rogério Ceni foi flagrado nas arquibancadas de Stanford Bridge, neste sábado, durante o clássico entre Chelsea e Manchester City pelo Campeonato Inglês. As imagens foram reproduzidas pela emissora ESPN, que transmitia o jogo ao vivo.

Na última quinta-feira, o Mito apareceu na companhia do técnico Mauricio Pochettino no centro de treinamentos do Tottenham. Depois de ser demitido do comando do Tricolor paulista, os encontros fazem parte da tentativa do ex-goleiro artilheiro de aprimorar seus conhecimentos como treinador.

Antes de se tornar técnico, ele já havia feito uma viagem de estudos à Europa, fazendo um curso e aproveitando para visitar alguns dos principais clubes e técnicos do velho continente. Foi o exemplo de Pep Guardiola no City, Carlo Ancelotti no Bayern, Jurgen Klopp no Liverpool, Jorge Sampaoli ainda no Sevilla e Claudio Ranieri no Leicester.